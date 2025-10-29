Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern (IVSG) beschlossen. Der Entwurf regelt unter anderem auch, dass Informationen zu allen nutzbaren Ladesäulen zugänglich gemacht werden. Die sogenannte "Mobilithek", eine Plattform zum Austausch digitaler Informationen von Mobilitätsanbietern, Infrastrukturbetreibern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net