Honda plant endlich eine echte E-Offensive. Auf der Japan Mobility Show gibt der Hersteller mit dem Prototype 0 A einen Ausblick auf sein elektrisches Einstiegs-SUV. Flankiert wird es von dem sportlichen Kei-Car Super-ONE. Bisher gab sich Honda in Sachen E-Mobilität eher zurückhaltend - der Elektro-Kleinwagen Honda e sammelte zwar reichlich Sympathiepunkte, einem größeren Erfolg standen aber die hohen Preise und die eingeschränkte Reichweite im Weg. ...

