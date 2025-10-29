Honda plant endlich eine echte E-Offensive. Auf der Japan Mobility Show gibt der Hersteller mit dem Prototype 0 A einen Ausblick auf sein elektrisches Einstiegs-SUV. Flankiert wird es von dem sportlichen Kei-Car Super-ONE. Bisher gab sich Honda in Sachen E-Mobilität eher zurückhaltend - der Elektro-Kleinwagen Honda e sammelte zwar reichlich Sympathiepunkte, einem größeren Erfolg standen aber die hohen Preise und die eingeschränkte Reichweite im Weg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
