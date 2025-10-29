EQS-News: National Association for Biomedical Research / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

NABR: Neue Untersuchung der Langschwanzmakakenpopulation empfiehlt zwei Schritte zur genauen Neubewertung der globalen Langschwanzmakakenpopulation



29.10.2025 / 14:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



WASHINGTON, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Ein kürzlich im American Journal of Primatology veröffentlichter Artikel kritisiert Arbeiten, auf die sich die International Union for Conservation of Nature (IUCN) bei ihrer jüngsten Entscheidung über Langschwanzmakaken (Macaca fascicularis) stützt. Der Artikel mit dem Titel "Estimating the Abundance of Widely Distributed Primates" (Schätzung der Abundanz weit verbreiteter Primaten) kommt zu dem Schluss, dass die von der IUCN angenommene wissenschaftliche Arbeit "fehlerhaft ist und zu einer ernsthaften Unterschätzung der weltweiten Abundanz der Arten führt." In dem Artikel heißt es weiter, dass solche Populationsschätzungen auf einer "völlig unrealistischen Beziehung zwischen Lebensraumeignung und Dichte" beruhen. Der Artikel ist verfügbar unter https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajp.70082 . Das American Journal of Primatology ist die offizielle Zeitschrift der American Society of Primatologists. Ziel der Gesellschaft ist es, "die Entdeckung und den Austausch von Informationen über Primaten zu fördern und zu unterstützen." Langschwanzmakaken werden weltweit in der biomedizinischen Forschung in großem Umfang eingesetzt, da sie dem Menschen sehr ähnlich sind. Fünf der 20 am häufigsten verwendeten verschreibungspflichtigen Medikamente wurden mithilfe von Langschwanzmakaken entwickelt. Die Forschung mit Langschwanzmakaken war entscheidend für Fortschritte in den Bereichen regenerative Medizin, Immunologie, Krebs, Impfstoffentwicklung und Pharmakologie sowie für die Entwicklung des Impfstoffs COVID-19. Die National Institutes of Health (NIH) haben kürzlich einen Bericht veröffentlicht, in dem die Bedeutung von Langschwanzmakaken für die biomedizinische Forschung bestätigt wird. Vor 2022 wurden die Langschwanzmakaken von der IUCN als "gefährdet" eingestuft. Die IUCN änderte daraufhin die Einstufung der Art in "gefährdet". Im Jahr 2023 reichte der NABR eine Petition ein, in der er die Ausweisung von Langschwanzmakaken unter Berufung auf unzulässig verwendete Daten anzweifelte. Nach mehr als zweijährigen Beratungen bestätigte die IUCN ihren Status und ignorierte dabei weitgehend die vom NABR vorgelegten Daten. "Der jüngste Artikel, der im American Journal of Primatology veröffentlicht wurde, bestätigt, dass diese Art nicht gefährdet ist", sagte Matthew R. Bailey, Präsident des NABR. "Dieser Artikel bestätigt erneut, dass die Wissenschaft, die dem IUCN-Prozess zugrunde liegt, voreingenommen und nicht zuverlässig ist", fügte er hinzu. "Angesichts der Bedeutung der Langschwanzmakaken für die laufende biomedizinische Forschung auf der ganzen Welt ist es zwingend erforderlich, dass die USA und andere Länder eine objektivere Bewertung des Status der Art vornehmen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden." Informationen zur National Association for Biomedical Research

Die 1979 gegründete NABR ist die einzige gemeinnützige Organisation, die sich für eine solide öffentliche Politik für die humane Nutzung von Tieren in der biomedizinischen Forschung, Ausbildung und Prüfung einsetzt. Zu den Mitgliedern gehören mehr als 340 Universitäten, medizinische und veterinärmedizinische Fakultäten, Lehrkrankenhäuser, pharmazeutische sowie biotechnologische Unternehmen, Patientengruppen und akademische sowie berufsständische Gesellschaften, die sich auf eine humane und verantwortungsvolle Tierforschung verlassen, um die Gesundheit von sowohl Mensch als auch Tier weltweit zu verbessern. Erfahren Sie auf www.nabr.org mehr über uns. Kontakt: Eva Maciejewski

emaciejewski@nabr.org

(202) 967-8305 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1138543/NABR_Logo_1.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/nabr-neue-untersuchung-der-langschwanzmakakenpopulation-empfiehlt-zwei-schritte-zur-genauen-neubewertung-der-globalen-langschwanzmakakenpopulation-302598444.html



29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News