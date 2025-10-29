Die globale Unsicherheit wächst - und sie hat einen Ursprung: die USA. Unter Präsident Donald Trump sind die Wirtschaft und ihre Reindustrialisierung zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden, zu deren Wohl er Zölle, Investitions- und Exportbeschränkungen erlässt. Das schafft global Unsicherheit - und verändert Märkte, Kapitalströme, Investitionschancen. "Wir erleben den Beginn eines neuen Anlagezyklus, der von Sicherheit getrieben ist. Wer Kapital anlegt, muss heute geopolitisch denken", erklärt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. ...

