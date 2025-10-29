Mit diesem Dividenden-ETF haben Anleger seit 2016 satte 11,3 Prozent Rendite pro Jahr erzielen können und damit zeitweise auch den MSCI World schlagen können. Das steckt hinter dem einzigartigen Konzept und das spricht für ein Investment. In den letzten Jahren haben Tech-Aktien Dividendenwerte auf breiter Front outperformt. Doch ein ETF mit Fokus auf ausschüttungsorientierte Werte hält dagegen und hat sogar lange den MSCI World outperformen können. ...

