KI ist zu einem festen Arbeitsbestandteil vieler Entwickler:innen geworden. Das geht aus einer großen Umfrage hervor. Auch wenn viele Coder:innen täglich mit den Tools arbeiten, haben sie Bedenken, welche Auswirkungen die KI-Nutzung mit sich bringen könnte. Künstliche Intelligenz soll uns im Arbeitsalltag produktiver machen. Nicht zuletzt Entwickler:innen können repetitive Arbeiten an Chatbots abgeben. Auch wenn es in jüngster Vergangenheit Studien ...

