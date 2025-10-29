Anzeige
Dow Jones News
TAGESVORSCHAU/Donnerstag 30. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag 30. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q 
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q 
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q 
  07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 3Q 
  07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 9 Monate 
     (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate 
  07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
     PROGNOSE:  +0,1% gg Vq 
     2. Quartal: +0,3% gg Vq 
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate 
     (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit September 
  08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Absatzzahlen 3Q 
  08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q 
  08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q 
*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q 
*** 09:00 AT/Wifo, BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 
     HVPI 
     PROGNOSE: +3,1% gg Vj 
     zuvor:  +3,0% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +10.000 gg Vm 
     zuvor:  +14.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE: 6,3% 
     zuvor:  6,3% 
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
     kalender- und saisonbereinigt gg Vq 
     PROGNOSE:  0,0% gg Vq 
     2. Quartal: -0,3% gg Vq 
     kalenderbereinigt gg Vj 
     PROGNOSE:  +0,2% gg Vj 
     2. Quartal: +0,2% gg Vj 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg (vorläufig) 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern (vorläufig) 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg (vorläufig) 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen (vorläufig) 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen (vorläufig) 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen (vorläufig) 
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
     PROGNOSE:  +0,1% gg Vq 
     2. Quartal: -0,1% gg Vq 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September 
     Eurozone Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 6,3% 
     zuvor: 6,3% 
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE:  +0,1% gg Vq/+1,2% gg Vj 
     2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE: 95,7 
     zuvor:  95,5 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE: -10,0 
     zuvor:  -10,3 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:   -14,2 
     Vorbschätzung: -14,2 
     zuvor:     -14,9 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober 
*** 11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert 
     PROGNOSE:  +2,8% gg Vq 
     2. Quartal: +3,8% gg Vq 
     BIP-Deflator 
     PROGNOSE:  +2,7% gg Vq 
     2. Quartal: +2,1% gg Vq 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0.2% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     zuvor:  +0.2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
     Einlagensatz 
     PROGNOSE: 2,00% 
     zuvor:  2,00% 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur 
     Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 
*** 17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 9 Monate 
  18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate 
*** 21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q 
*** 21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q 
 
***   - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     Leitzins 
     PROGNOSE: 0,50% 
     zuvor:  0,50% 
***   - KR/US-Präsident Trump, Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi 
    - CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 3Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 09:47 ET (13:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

