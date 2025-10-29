Wie tief kann Gold fallen?: Haben Edelmetalle ihren Tiefpunkt erreicht? - Uran, Kupfer und Lithium im Fokus!

Nachdem Edelmetalle in diesem Jahr beeindruckende Höchststände erklommen haben, fragen sich viele Anleger, ob die "Luft nun raus" ist. Sind jetzt die strategischen Metalle der Energiewende wieder ander Reihe?Gold und Silber bleiben zwar essenzielle Wertspeicher, doch ihr narratives Potenzial wird zusehends von Rohstoffen überstrahlt, die die Grundlage für die globale Transformation bilden. Während Gold als passiver Krisenanker fungiert, versprechen Uran, Kupfer und Lithium die aktive Teilnahme am größten Investitionszyklus seit Jahrzehnten. Uran - Das nukleare Comeback: Nach Jahren der Stagnation erlebt der Uranmarkt eine spektakuläre Renaissance. Staaten weltweit, von den USA bis Asien, …

