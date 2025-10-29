Eine Mrd. € Verlust im 3. Quartal hoben den Kurs am Montag bereits um 5 % an. Wir ergänzen unsere letzten Bemerkungen: Der Umbau von PORSCHE läuft nach dem beschriebenen Muster vor über 20 Jahren. Die Entscheidungen des neuen Chefs fallen sowohl in der Produktivität der Herstellung als auch in der Kreation der neuen Technologie der PORSCHE-Varianten in den Modellen. Das Verhältnis von 1 zu 1 von Umsatz und Börsenwert dreht sich dann in die Relation von etwa 2 zu 1 zugunsten des Börsenwerts. Das wären 60/63 Mrd. €.



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse .



Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 44 u. a.:



