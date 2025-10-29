BYD hat sich mit einem breiten Portfolio an reinen Elektroautos und Plug-in-Hybrid-Modellen die Führungsposition innerhalb der E-Mobility-Szene gesichert. Zuletzt musste BYD allerdings einen herben Dämpfer einstecken. BYD hat im September "nur" 393.060 Elektroautos ausgeliefert. Minus sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Es war der erste Rückgang der Auslieferungen seit 2020. Hinzu kam, dass BYD seine Ziele für 2025 zurücknehmen musste. 5,5 Millionen Autos waren geplant, jetzt liegt das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.