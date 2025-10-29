Forscher:innen des Ligo-, Virgo- und Kagra-Netzwerks haben Gravitationswellen zweier frisch entstandener Schwarzer Löcher registriert. Eines dieser Ereignisse weist Merkmale auf, die bislang einzigartig sind. Bei zwei signifikanten Gravitationswellendetektionen - bezeichnet als GW241011 (11. Oktober 2024) und GW241110 (11. November 2024) - gelang es Wissenschaftlern, Aufschluss über sogenannte neugeborene Schwarze Löcher zu erhalten. Wie sie in ihrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
