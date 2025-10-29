Die in Australien ansässige Toll Group ist ein Speditionskonzern mit einem großen Netzwerk in 150 Ländern. Für seinen Kunden Lego hat das Unternehmen in China nun zehn E-Lkw von Foton eingeflottet, um Pendelstrecken zwischen einem Lego-Werk und zugehörigen regionalen Distributionszentren zu elektrifizieren. Die Toll Group bezeichnet die Beschaffung der zehn E-Lkw als Initiative für mehr Nachhaltigkeit im Güterverkehr. Sowohl Toll als auch Kunde Lego ...

