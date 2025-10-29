© Foto: Unsplash

Nach dem Rutsch greifen Käufer wieder zu. Kurzfristige Volatilität bleibt, doch die Aussicht auf Zinssenkungen macht den Rücksetzer zur möglichen Einstiegschance für Anleger.Der Goldpreis hat sich nach drei Verlusttagen deutlich erholt und liegt wieder über der psychologisch wichtigen 4.000-Dollar-Marke je Unze. Zuvor war der Preis innerhalb weniger Tage um mehr als vier Prozent gefallen, nachdem Gold vergangene Woche noch ein Rekordhoch von 4.380 US-Dollar erreicht hatte. Händler setzen nun auf eine bevorstehende Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte. Niedrigere Kreditkosten gelten traditionell als Rückenwind für nicht verzinsliche Anlagen wie Edelmetalle. Fed-Chef Jerome Powell …