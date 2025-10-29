Kostenloses Webinar - Expertenwissen Knock-out-Produkte - wichtige Details gegen teure Fehler



Werbung







Am heutigen Mittwoch (29.10.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Expertenwissen Knock-out-Produkte - wichtige Details gegen teure Fehler" ein. Julius Weiss freut sich auf Ihre Fragen.



Knock-out-Produkte eröffnen Anlegern Chancen, setzen jedoch durch ihre Risiken auch ein gutes Produktverständnis voraus. In unserem Webinar tauchen wir gemeinsam tief in die Welt der Knock-out-Produkte ein. Dabei beleuchten wir unter anderem, wie der Hebel entsteht, wie sich Emittenten absichern und welcher Kurs beim Knock-out-Ereignis tatsächlich entscheidend ist. Außerdem erfahren Sie, wodurch die Spreads entstehen und wovon sie abhängen.



Unser Produktexperte Julius Weiss führt Sie durch diese und weitere Themen und legt dabei einen besonderen Fokus auf Open End-Turbo-Optionsscheine. Wie gewohnt haben Sie während der Veranstaltung die Möglichkeit, Ihre Fragen live zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 29. Oktober um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





















