Am Donnerstag treffen die Machthaber der beiden größten Volkswirtschaften aufeinander. Der Handelsstreit hat Märkte erschüttert und Lieferketten zerrüttet. Zölle, Seltene Erden und Fentanyl stehen auf der Agenda. Doch wird es einen echten Durchbruch geben oder nur kosmetische Korrekturen?Das ist unklar. Nach Vorgesprächen hatten beide Seiten von einer vorläufigen Einigung gesprochen. Sollte Trump einen Deal mit China verkünden, ist der Blick auf die Details wichtig. Es kann sein, dass es zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...