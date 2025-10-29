Die Beta von One UI 8.5 lässt wohl länger auf sich warten, als viele Galaxy-User:innen gehofft haben. Laut einem Insider soll Samsung den Start verschoben haben, um Probleme rund um den Launch der Galaxy-S26-Generation zu lösen. Erst vor einigen Wochen hat Samsung das Update auf One UI 8 für zahlreiche Galaxy-Geräte freigegeben. Schon jetzt gibt es aber User:innen, die auf die nächste Version des Android-Overlays warten. One UI 8.5 soll unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...