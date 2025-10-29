DJ PTA-News: KWA Contracting AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

KWA Contracting AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Stuttgart (pta000/29.10.2025/15:45 UTC+1)

KWA Contracting AG, Stuttgart

Wertpapier-Kennnummer 783 087

Der Vorstand beruft hiermit eine

Außerordentliche Hauptversammlung der KWA Contracting AG ein

am

Dienstag, 16. Dezember, um 10:30 Uhr

in den Räumlichkeiten des

Evangelischen Bildungszentrums Hospitalhof Stuttgart Büchsenstraße 33 70174 Stuttgart - Raum "Salon" -

Tagesordnung

TOP 0 Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden TOP 1 Ergänzender Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats seit der Ordentlichen Hauptversammlung vom 29.07.2025 Feststellung der Nichtinanspruchnahme des genehmigten Kapitals IV aus der aktuellen Satzung der KWA Contracting AG Die aktuell gültige Satzung der KWA Contracting AG vom 05.09.2016 regelt in -- 4 Abs. 3, 1. Abschnitt Folgendes: TOP 2 Der Vorstand ist für die Dauer von 5 Jahren vom Tag der Eintragung der Satzungsänderung über die Schaffung dieses Genehmigten Kapitals im Handelsregister an ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 324.950 neuen, auf den Namen lautenden Aktien im Nennbetrag von EUR 10,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.249.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital IV). Es wird festgestellt, dass das Genehmigte Kapital IV nicht in Anspruch genommen wurde. Es wird mit Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben. Beschlussfassung zur Änderung der Satzung der KWA Contracting AG zur Schaffung von genehmigtem Kapital V in Höhe von 3.249.500,00 EUR Die Schaffung von neuem Genehmigten Kapital bedingt die Aktualisierung der Satzung der KWA Contracting AG gemäß -- 202 AktG, die wir gerne nachfolgend erläutern: Bisheriger Wortlaut der Satzung der KWA Contracting AG vom 05.09.2016, Kapitel II, -- 4: II. Grundkapital und Aktien -- 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital (1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 6.499.010,00 EUR (in Worten: sechs Millionen vierhundertneunundneunzigtausendzehn Euro). Es ist eingeteilt in 649.901 Namensaktien im anteiligen Nennbetrag von je 10,00 EUR. (2) Die Aktien lauten auf den Namen. Trifft bei einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder den Namen lauten sollen, so lauten diese auf den Namen. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von -- 60 Abs. 2 des Aktiengesetzes bestimmt werden. (3) Der Vorstand ist für die Dauer von 5 Jahren vom Tag der Eintragung der Satzungsänderung über die Schaffung dieses Genehmigten Kapitals im Handelsregister an ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 324.950 neuen, auf den Namen lautenden Aktien im Nennbetrag von EUR 10,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.249.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital IV). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies zum Ausgleich von freien Spitzenbeträgen erforderlich ist. TOP 3 Der Vorstand ist zudem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände (einschl. Forderungen Dritter gegen die Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und den Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen. Werden nicht alle im Rahmen der Kapitalerhöhung auszugebenden neuen Aktien von den Bezugsberechtigten gezeichnet, ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates berechtigt, die nicht gezeichneten Aktien den Mitarbeitern zur Zeichnung zu den gleichen Bedingungen wie den Bezugsberechtigten anzubieten. Werden hierbei nicht sämtliche Aktien gezeichnet, ist der Vorstand berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die nicht gezeichneten Aktien den Aktionären zur Zeichnung anzubieten. Der Vorstand ist hierbei ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Werden auch dabei nicht sämtliche zur Zeichnung zur Verfügung stehende Aktien gezeichnet, ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, diese Aktien Dritten zur Zeichnung anzubieten. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen. (4) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien und Gewinnanteile ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse, an der die Aktie zugelassen werden soll oder ist, erforderlich ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszugeben, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder mehrere Aktien (Sammelaktien) verkörpern. (5) Die Namensaktien der Gesellschaft werden in ein Aktienregister eingetragen. Dieses wird bei der Gesellschaft oder einem entsprechend beauftragten Dritten, nach Maßgabe des Aktiengesetzes, der datenschutzrechtlichen Bestimmung und der Satzung geführt. Der Aktionär kann seinen Datenbestand bei der registerführenden Stelle einsehen, schriftlich einen Auszug der über ihn geführten Daten anfordern oder, sobald die technischen Voraussetzungen hierzu geschaffen sind, unter Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel zur Informationsübermittlung Einsicht in seine Aktienregisterdaten nehmen, wobei der Vorstand geeignete Maßnahmen zur Identifizierung des Einsichtbegehrenden zu treffen hat, die eine Einsichtnahme durch Nichtberechtigte verhindern soll. Konkret sollen nachfolgende Änderungen beschlossen werden: Bisheriger Wortlaut Neuer Wortlaut Satzung -- 4, Absatz 3 Satzung -- 4, Absatz 3 Genehmigtes Kapital IV Genehmigtes Kapital V Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist einzuräumen jedoch ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom *). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies zum Ausgleich von der Zustimmung des Aufsichtsrats das freien Spitzenbeträgen erforderlich ist. Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. *2) *) "Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen." bedeutet, dass grundsätzlich die Aktionäre das Recht haben, bei einer Kapitalerhöhung (z. B. bei der Ausgabe neuer Aktien) zusätzlich zu den bislang gehaltenen Anteilen weitere Anteile zu erwerben. Sie können neue Aktien zum gleichen Preis erwerben, um ihre Proportionalität im Unternehmen zu wahren. Das Bezugsrecht sorgt dafür, dass bestehende Aktionäre nicht durch die Ausgabe neuer Aktien benachteiligt werden. *2) "Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen." Hier wird dem Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Befugnis erteilt, das Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Bedingungen auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts bedeutet, dass neue Aktien nicht den bestehenden Aktionären angeboten werden, sondern an andere Investoren oder Drittparteien, die nicht Anteilseigner sind.

