Dow Jones News
29.10.2025 16:21 Uhr
183 Leser
PTA-News: KWA Contracting AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

DJ PTA-News: KWA Contracting AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

KWA Contracting AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Stuttgart (pta000/29.10.2025/15:45 UTC+1)

KWA Contracting AG, Stuttgart

Wertpapier-Kennnummer 783 087

Der Vorstand beruft hiermit eine

Außerordentliche Hauptversammlung der KWA Contracting AG ein

am

Dienstag, 16. Dezember, um 10:30 Uhr

in den Räumlichkeiten des

Evangelischen Bildungszentrums Hospitalhof Stuttgart Büchsenstraße 33 70174 Stuttgart - Raum "Salon" -

Tagesordnung 

TOP 0     Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden 
TOP 1     Ergänzender Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats seit der Ordentlichen Hauptversammlung vom 
       29.07.2025 
       Feststellung der Nichtinanspruchnahme des genehmigten Kapitals IV aus der aktuellen Satzung der KWA 
       Contracting AG 
 
       Die aktuell gültige Satzung der KWA Contracting AG vom 05.09.2016 regelt in -- 4 Abs. 3, 1. Abschnitt 
       Folgendes: 
 
TOP 2     Der Vorstand ist für die Dauer von 5 Jahren vom Tag der Eintragung der Satzungsänderung über die 
       Schaffung dieses Genehmigten Kapitals im Handelsregister an ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung 
       des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 324.950 neuen, auf den Namen lautenden Aktien im Nennbetrag 
       von EUR 10,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.249.500,00 EUR 
       zu erhöhen (Genehmigtes Kapital IV). 
 
       Es wird festgestellt, dass das Genehmigte Kapital IV nicht in Anspruch genommen wurde. Es wird mit 
       Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben. 
 
       Beschlussfassung zur Änderung der Satzung der KWA Contracting AG zur Schaffung von genehmigtem Kapital V 
       in Höhe von 3.249.500,00 EUR 
 
       Die Schaffung von neuem Genehmigten Kapital bedingt die Aktualisierung der Satzung der KWA Contracting AG 
       gemäß -- 202 AktG, die wir gerne nachfolgend erläutern: 
 
       Bisheriger Wortlaut der Satzung der KWA Contracting AG vom 05.09.2016, Kapitel II, -- 4: 
 
       II. Grundkapital und Aktien 
 
       -- 4 
       Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital 
 
       (1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 
 
       6.499.010,00 EUR 
       (in Worten: sechs Millionen vierhundertneunundneunzigtausendzehn Euro). 
 
       Es ist eingeteilt in 649.901 Namensaktien im anteiligen Nennbetrag von je 10,00 EUR. 
 
       (2) Die Aktien lauten auf den Namen. Trifft bei einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine 
       Bestimmung darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder den Namen lauten sollen, so lauten diese auf 
       den Namen. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von -- 60 Abs. 2 
       des Aktiengesetzes bestimmt werden. 
 
       (3) Der Vorstand ist für die Dauer von 5 Jahren vom Tag der Eintragung der Satzungsänderung über die 
       Schaffung dieses Genehmigten Kapitals im Handelsregister an ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung 
       des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 324.950 neuen, auf den Namen lautenden Aktien im Nennbetrag 
       von EUR 10,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.249.500,00 EUR 
       zu erhöhen (Genehmigtes Kapital IV). 
 
       Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
       des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies zum Ausgleich 
       von freien Spitzenbeträgen erforderlich ist. 
TOP 3 
       Der Vorstand ist zudem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
       auszuschließen, bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs 
       von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder zum Erwerb sonstiger 
       Vermögensgegenstände (einschl. Forderungen Dritter gegen die Gesellschaft oder mit der Gesellschaft 
       verbundener Unternehmen). 
 
       Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten der 
       Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und den Bedingungen der 
       Aktienausgabe, festzulegen. 
 
       Werden nicht alle im Rahmen der Kapitalerhöhung auszugebenden neuen Aktien von den Bezugsberechtigten 
       gezeichnet, ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates berechtigt, die nicht gezeichneten Aktien 
       den Mitarbeitern zur Zeichnung zu den gleichen Bedingungen wie den Bezugsberechtigten anzubieten. Werden 
       hierbei nicht sämtliche Aktien gezeichnet, ist der Vorstand berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
       die nicht gezeichneten Aktien den Aktionären zur Zeichnung anzubieten. Der Vorstand ist hierbei 
       ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
       Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 
 
       Werden auch dabei nicht sämtliche zur Zeichnung zur Verfügung stehende Aktien gezeichnet, ist der 
       Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, diese Aktien Dritten zur Zeichnung anzubieten. Der 
       Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung 
       und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, 
       festzulegen. 
 
       (4) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt 
       der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien 
       und Gewinnanteile ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist und nicht eine Verbriefung nach 
       den Regeln einer Börse, an der die Aktie zugelassen werden soll oder ist, erforderlich ist. Die 
       Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszugeben, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder mehrere 
       Aktien (Sammelaktien) verkörpern. 
 
       (5) Die Namensaktien der Gesellschaft werden in ein Aktienregister eingetragen. Dieses wird bei der 
       Gesellschaft oder einem entsprechend beauftragten Dritten, nach Maßgabe des Aktiengesetzes, der 
       datenschutzrechtlichen Bestimmung und der Satzung geführt. Der Aktionär kann seinen Datenbestand bei der 
       registerführenden Stelle einsehen, schriftlich einen Auszug der über ihn geführten Daten anfordern oder, 
       sobald die technischen Voraussetzungen hierzu geschaffen sind, unter Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel 
       zur Informationsübermittlung Einsicht in seine Aktienregisterdaten nehmen, wobei der Vorstand geeignete 
       Maßnahmen zur Identifizierung des Einsichtbegehrenden zu treffen hat, die eine Einsichtnahme durch 
       Nichtberechtigte verhindern soll. 
 
       Konkret sollen nachfolgende Änderungen beschlossen werden: 
Bisheriger Wortlaut                            Neuer Wortlaut 
Satzung -- 4, Absatz 3                           Satzung -- 4, Absatz 3 
Genehmigtes Kapital IV                           Genehmigtes Kapital V 
                                      Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht 
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist   einzuräumen 
jedoch ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom *). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies zum Ausgleich von  der Zustimmung des Aufsichtsrats das 
freien Spitzenbeträgen erforderlich ist.                  Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 
                                      *2) 
       *) "Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen." bedeutet, dass grundsätzlich die Aktionäre das 
       Recht haben, bei einer Kapitalerhöhung (z. B. bei der Ausgabe neuer Aktien) zusätzlich zu den bislang 
       gehaltenen Anteilen weitere Anteile zu erwerben. Sie können neue Aktien zum gleichen Preis erwerben, um 
       ihre Proportionalität im Unternehmen zu wahren. Das Bezugsrecht sorgt dafür, dass bestehende Aktionäre 
       nicht durch die Ausgabe neuer Aktien benachteiligt werden. 
 
       *2) "Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
       auszuschließen." Hier wird dem Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Befugnis erteilt, das 
       Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Bedingungen auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts 
       bedeutet, dass neue Aktien nicht den bestehenden Aktionären angeboten werden, sondern an andere 
       Investoren oder Drittparteien, die nicht Anteilseigner sind.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 10:45 ET (14:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
