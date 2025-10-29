Mainz (ots) -
Woche 45/25
So., 2.11.
17.05 sportstudio live
Handball-Länderspiel
Deutschland - Island
. . .
Bitte Ergänzung beachten:
Experte: Sören Christophersen
Fr., 7.11.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Macht der Wünsche
Woche 46/25
Fr., 14.11.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Warum uns Horror fasziniert
Woche 47/25
Sa., 15.11.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten:
5.30 Neue Folgen (VPS 5.29/HD/UT)
Grisu - Der kleine Drache
Der Schatz des Kraken
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Capucine Dewalle
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
5.40 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Überraschung mit Tomaten
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
____________________________
zu Sa., 15.11.
5.50 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Grisu und der Baby-Kumpel
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
6.05 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Die fliegende Vogelscheuche
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
6.15 Simon Superhase (VPS 6.20)
6.25 Minus Drei und die wilde Lucy
6.35 Minus Drei und die wilde Lucy
6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50)
(Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.)
Woche 48/25
Sa., 22.11.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten:
5.30 Grisu - Der kleine Drache (VPS 5.29/HD/UT)
Der Geist der Rosa Höhle
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
5.40 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Das duftende Geschenk
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
____________________________
zu Sa., 22.11.
5.50 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Manchmal geht's schief
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Jacqueline Moody
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
6.05 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Weiter so, Grisu!
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
6.15 Simon Superhase (VPS 6.20)
6.25 Minus Drei und die wilde Lucy
6.35 Minus Drei und die wilde Lucy
6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50)
(Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.)
\u2003
So., 23.11.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.35 Uhr beachten:
5.35 Grisu - Der kleine Drache (VPS 5.34/HD/UT)
Ding-Dong
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
5.45 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Was für ein Kuddelmuddel
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Jacqueline Moody
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.35 Uhr entfällt.)
Woche 48/25
Fr., 28.11.
Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 sportstudio live (VPS 20.14/fub/HD/AD/UT)
UEFA Nations League der Frauen
Deutschland - Spanien
Finale/Hinspiel
Übertragung aus Kaiserslautern
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Sven Voss
In der Halbzeitpause:
gegen 21.15 heute journal (VPS 22.00/HD/UT)
Wetter
Moderation: Marietta Slomka
22.40 heute-show (VPS 22.30)
23.10 ZDF Magazin Royale (VPS 23.00)
23.40 aspekte (VPS 23.30)
0.25 heute journal update (VPS 0.15)
0.40 Täterjagd in Spanien (VPS 0.30)
1.25 Terra X History (VPS 1.15)
Katarina Witt - Eiskönigin zwischen Ost und West
______________________________
zu Fr., 28.11.
2.10 Terra X (VPS 2.00)
Expedition Anden
2.55 Terra X (VPS 2.45)
Das Uhrwerk des Lebens
3.40 Alice im Weihnachtsland (VPS 3.30)
5.10- hallo deutschland (VPS 5.00)
5.30
Die Serie "Jenseits der Spree" um 20.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Fr., 5.12. Abseits
Fr., 12.12. Im Spiegel der Tod
Fr., 19.12. Eine muss sterben
Die Serie "SOKO Leipzig" um 21.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Fr., 5.12. Fremde Träume
Fr., 12.12. Der dunkle Begleiter
Fr., 19.12. Lucky
Woche 49/25
Sa., 29.11.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten:
5.30 Grisu - Der kleine Drache (VPS 5.29/HD/UT)
Die Affenbrüder
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
5.40 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Grisu geht seinen Weg
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Steve Middleton, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
5.50 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Fluglehrer Grisu
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Jacqueline Moody
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
___________________________
zu Sa., 29.11.
6.05 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Grisu im roten Bereich
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Capucine Dewalle
Regie: André Bergs
Frankreich 2020
6.15 Simon Superhase (VPS 6.20)
6.25 Minus Drei und die wilde Lucy
6.35 Minus Drei und die wilde Lucy
6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50)
(Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.)
Woche 50/25
Sa., 6.12.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten:
5.30 Grisu - Der kleine Drache (VPS 5.29/HD/UT)
Drachen in Drachenstadt
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2020
5.40 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Die Drachen-Vase
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Franck Salomé, Nicola Peirano
Regie: André Bergs
Frankreich 2020
5.50 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Grisubot 3000
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Franck Salomé, Nicola Peirano
Regie: André Bergs
Frankreich 2020
_____________________________
zu Sa., 6.12.
6.05 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Die Feuerwehrtorte
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2020
6.15 Simon (VPS 6.20)
6.25 Minus Drei und die wilde Lucy
6.35 Minus Drei und die wilde Lucy
6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50)
(Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6147773
Woche 45/25
So., 2.11.
17.05 sportstudio live
Handball-Länderspiel
Deutschland - Island
. . .
Bitte Ergänzung beachten:
Experte: Sören Christophersen
Fr., 7.11.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Macht der Wünsche
Woche 46/25
Fr., 14.11.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Warum uns Horror fasziniert
Woche 47/25
Sa., 15.11.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten:
5.30 Neue Folgen (VPS 5.29/HD/UT)
Grisu - Der kleine Drache
Der Schatz des Kraken
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Capucine Dewalle
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
5.40 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Überraschung mit Tomaten
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
____________________________
zu Sa., 15.11.
5.50 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Grisu und der Baby-Kumpel
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
6.05 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Die fliegende Vogelscheuche
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
6.15 Simon Superhase (VPS 6.20)
6.25 Minus Drei und die wilde Lucy
6.35 Minus Drei und die wilde Lucy
6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50)
(Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.)
Woche 48/25
Sa., 22.11.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten:
5.30 Grisu - Der kleine Drache (VPS 5.29/HD/UT)
Der Geist der Rosa Höhle
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
5.40 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Das duftende Geschenk
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
____________________________
zu Sa., 22.11.
5.50 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Manchmal geht's schief
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Jacqueline Moody
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
6.05 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Weiter so, Grisu!
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
6.15 Simon Superhase (VPS 6.20)
6.25 Minus Drei und die wilde Lucy
6.35 Minus Drei und die wilde Lucy
6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50)
(Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.)
\u2003
So., 23.11.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.35 Uhr beachten:
5.35 Grisu - Der kleine Drache (VPS 5.34/HD/UT)
Ding-Dong
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
5.45 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Was für ein Kuddelmuddel
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Jacqueline Moody
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.35 Uhr entfällt.)
Woche 48/25
Fr., 28.11.
Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 sportstudio live (VPS 20.14/fub/HD/AD/UT)
UEFA Nations League der Frauen
Deutschland - Spanien
Finale/Hinspiel
Übertragung aus Kaiserslautern
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Sven Voss
In der Halbzeitpause:
gegen 21.15 heute journal (VPS 22.00/HD/UT)
Wetter
Moderation: Marietta Slomka
22.40 heute-show (VPS 22.30)
23.10 ZDF Magazin Royale (VPS 23.00)
23.40 aspekte (VPS 23.30)
0.25 heute journal update (VPS 0.15)
0.40 Täterjagd in Spanien (VPS 0.30)
1.25 Terra X History (VPS 1.15)
Katarina Witt - Eiskönigin zwischen Ost und West
______________________________
zu Fr., 28.11.
2.10 Terra X (VPS 2.00)
Expedition Anden
2.55 Terra X (VPS 2.45)
Das Uhrwerk des Lebens
3.40 Alice im Weihnachtsland (VPS 3.30)
5.10- hallo deutschland (VPS 5.00)
5.30
Die Serie "Jenseits der Spree" um 20.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Fr., 5.12. Abseits
Fr., 12.12. Im Spiegel der Tod
Fr., 19.12. Eine muss sterben
Die Serie "SOKO Leipzig" um 21.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Fr., 5.12. Fremde Träume
Fr., 12.12. Der dunkle Begleiter
Fr., 19.12. Lucky
Woche 49/25
Sa., 29.11.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten:
5.30 Grisu - Der kleine Drache (VPS 5.29/HD/UT)
Die Affenbrüder
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
5.40 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Grisu geht seinen Weg
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Steve Middleton, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
5.50 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Fluglehrer Grisu
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Jacqueline Moody
Regie: André Bergs
Frankreich 2023
___________________________
zu Sa., 29.11.
6.05 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Grisu im roten Bereich
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Capucine Dewalle
Regie: André Bergs
Frankreich 2020
6.15 Simon Superhase (VPS 6.20)
6.25 Minus Drei und die wilde Lucy
6.35 Minus Drei und die wilde Lucy
6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50)
(Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.)
Woche 50/25
Sa., 6.12.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten:
5.30 Grisu - Der kleine Drache (VPS 5.29/HD/UT)
Drachen in Drachenstadt
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2020
5.40 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Die Drachen-Vase
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Franck Salomé, Nicola Peirano
Regie: André Bergs
Frankreich 2020
5.50 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Grisubot 3000
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Franck Salomé, Nicola Peirano
Regie: André Bergs
Frankreich 2020
_____________________________
zu Sa., 6.12.
6.05 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT)
Die Feuerwehrtorte
3D-Animationsserie
Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
Musik: Guillaume Poyet
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
Regie: André Bergs
Frankreich 2020
6.15 Simon (VPS 6.20)
6.25 Minus Drei und die wilde Lucy
6.35 Minus Drei und die wilde Lucy
6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50)
(Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6147773
© 2025 news aktuell