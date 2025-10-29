© Foto: Imaginechina - Sipa USAChina setzt KI verstärkt für militärische Zwecke ein. DeepSeek rückt dabei ins Zentrum der Aufrüstung. Autonome Waffen, Drohnenschwärme und Roboterhunde sollen helfen, im Wettrennen mit den USA aufzuschließen.China präsentiert erste autonome Systeme mit strategischer Bedeutung. Der staatliche Rüstungskonzern Norinco stellte im Februar ein Militärfahrzeug vor, das selbstständig mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde Unterstützungseinsätze fahren kann. Angetrieben wird das Modell vom KI-System des Technologieunternehmens DeepSeek, das Peking als Vorzeigeprojekt der nationalen Tech-Branche nutzt. Funktionäre der Kommunistischen Partei lobten das Fahrzeug als frühes Beispiel für …Den vollständigen Artikel lesen ...
