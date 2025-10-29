Caterpillar schießt am Mittwoch nach starken Quartalszahlen an die Spitze des Dow Jones. Die Aktie legt um mehr als zehn Prozent zu und markiert ein neues Rekordhoch. DER AKTIONÄR hatte seinen Lesern vor drei Monaten einen Call-Optionsschein auf den US-Baumaschinenhersteller vorgestellt, der sich im Wert mehr als versechsfacht hat. Doch jetzt ist Vorsicht angebracht.Bei Caterpillar läuft die Maschine auf Volllast. Der Baumaschinen- und Energieausrüster aus Irving, Texas, übertraf im dritten Quartal ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.