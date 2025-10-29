Während sich viele Solaraktien zuletzt von ihren Tiefs gelöst haben, bleibt die Lage bei Enphase schwierig. Der Wechselrichterspezialist hat am Dienstag Zahlen und Ausblick vorgelegt und damit einmal mehr enttäuscht. Nach Handelsstart an der Wall Street notiert die Aktie am Mittwoch rund 13 Prozent tiefer und damit wieder in der Nähe des Mehrjahrestiefs von Anfang August.Der Umsatz im dritten Quartal kletterte zum Vorjahr um 7,8 Prozent auf 410 Millionen Dollar und fiel damit deutlich stärker aus ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.