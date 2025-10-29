Während sich viele Solaraktien zuletzt von ihren Tiefs gelöst haben, bleibt die Lage bei Enphase schwierig. Der Wechselrichterspezialist hat am Dienstag Zahlen und Ausblick vorgelegt und damit einmal mehr enttäuscht. Nach Handelsstart an der Wall Street notiert die Aktie am Mittwoch rund 13 Prozent tiefer und damit wieder in der Nähe des Mehrjahrestiefs von Anfang August.Der Umsatz im dritten Quartal kletterte zum Vorjahr um 7,8 Prozent auf 410 Millionen Dollar und fiel damit deutlich stärker aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär