Die Investmentbank Keefe, Bruyette & Woods (KBW) hat Berkshire Hathaway von "Market Perform" auf "Underperform" herabgestuft. Als Verkaufsargumente wurden gleich mehrere Negativfaktoren genannt. Zum einen wird die Herabstufung mit sinkenden Gewinnmargen bei der Autoversicherungstochter Geico begründet. Laut dem zuständigen Analyst dürfte bei der Versicherung der Anteil der Prämieneinnahmen, die für Schadensregulierungen verwendet werden, nach zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE