Mainz (ots) -Zwei sportliche Highlights an einem Nachmittag live im ZDF: Am Sonntag, 2. November 2025, ist "sportstudio live" im ZDF von 14.50 bis 19.00 Uhr auf Sendung: Zunächst ab 15.00 Uhr mit der Live-Übertragung des Spiels Hamburger SV - Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Im Anschluss daran ist das zweite Länderspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Island innerhalb von vier Tagen live im ZDF zu sehen - ein echter Härtetest auf dem Vorbereitungsweg zur EM 2026. Besondere Spannung ist zudem in der Halbzeitpause der Handballer garantiert: Das ZDF überträgt dann die Auslosung der Achtelfinale im DFB-Pokal der Männer.Am achten Spieltag und nach der Länderspielpause empfängt Aufsteiger Hamburger SV die Frauen von Eintracht Frankfurt. ZDF-Moderatorin Amelie Stiefvatter meldet sich ab 14.50 Uhr zum Start in den Sportnachmittag im Zweiten. Kommentator der Partie im Volksparkstadion ist Gari Paubandt, die Interviews im Stadion führt Johanna Rüdiger. Die Fußballerinnen des Hamburger SV stehen nach sieben Spieltagen auf Platz 12 der Tabelle und wollen ihren zweiten Sieg in der Liga. Das Team von Eintracht Frankfurt rangiert auf Platz 6 und hat in der bisherigen Bundesliga-Saison viermal gewonnen und dreimal verloren. Frankfurt würde mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten, der HSV mit einem Heimsieg den Abstand zum Tabellenende sichern.Handball-Länderspiel der Männer: Deutschland - Island zweimal liveDie deutsche Handball-Nationalmannschaft tritt innerhalb von vier Tagen zweimal gegen Island an. Das erste Aufeinandertreffen in Nürnberg ist am Donnerstag, 30. Oktober 2025, ab 19.30 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen, kommentiert von Martin Schneider. Zur zweiten Begegnung am Sonntag, 2. November 2025, begrüßt ab 17.05 Uhr Moderator Florian Zschiedrich die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF und im Streaming-Portal des ZDF. Mit dabei ist auch ZDF-Handball-Experte Sören Christophersen. Als Kommentator ist erneut Martin Schneider im Einsatz, die Interviews in der Halle führt Lars Ruthemann. Zweieinhalb Monate vor der Handball-Europameisterschaft, die vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen ausgetragen wird und für die Deutschland und Island qualifiziert sind, läuten die beiden Länderspiele den EM-Countdown ein. Denn anschließend stehen vor Turnierbeginn nur noch Anfang Januar zwei Spiele gegen Kroatien auf dem Länderspiel-Programm des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason. Die Spiele gegen sein Heimatland sind somit für die Aktiven die letzte Gelegenheit, sich für den EM-Kader zu empfehlen.Halbzeitpausen-Spannung: Auslosung der Achtelfinale im DFB-PokalIn der Halbzeitpause des Handball-Länderspiels zwischen Deutschland und Island ist im ZDF die Auslosung der Achtelfinale im DFB-Pokal zu sehen. Gegen 17.50 Uhr meldet sich Moderatorin Lili Engels aus dem Fußballmuseum in Dortmund. Die Achtelfinal-Spiele werden am 2. und 3. Dezember 2025 ausgetragen.