Gold fällt wieder unter 4.000 US-Dollar, nach dem Rekordlauf über 4.300 US-Dollar. Citi warnt vor weiteren Verlusten bis 3.600 US-Dollar. Doch Bank of America sieht 5.000 US-Dollar je Unze in Sichtweite. Der Goldpreis hat nach seinem Rekordlauf eine deutliche Korrektur eingeleitet. In der vergangenen Woche überschritt die Feinunze erstmals die Marke von 4.300 US-Dollar. Nun fielen sowohl Spot-Gold als auch Gold-Futures zeitweise unter 4.000 US-Dollar. Trotz des Rücksetzers liegt das ...

