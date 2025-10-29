Holon hat einen Standort für seine erste US-Fabrik für das autonome, elektrische Holon Urban Shuttle gefunden. Das 200-Millionen-Dollar-Projekt in Jacksonville wird über 800 Arbeitsplätze schaffen und könnte die Stadt als neuen Knotenpunkt für autonome Mobilität in den USA positionieren. Die Bentler-Tochter hat mit dem Projektentwickler InLight Real Estate Partners einen Vorvertrag über eine knapp 54.000 Quadratmeter (Originalangabe: 580.000 Quadratfuß) ...

