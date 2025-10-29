© Foto: Unsplash

Für Zahlungsdienstleister Fiserv ist zur Wochenmitte alles schief gegangen, was schief gehen kann. Der Crash der Aktie ist einer für die Geschichtsbücher! Pünktlich zu Halloween liefert Fiserv einen Horror-Crash Von einem guten Börsenjahr konnte bei Fiserv, das vor allem für stationäre Einzelhändler Abwicklungs- und Zahlungsdienstleistungen anbietet, bislang keine Rede sein. Vor den am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen handelten die Anteile trotz der anhaltend guten Stimmung am Gesamtmarkt mit Verlusten von 38,3 Prozent. Nach den Zahlen brechen jedoch alle Dämme und aus einem schlechten Börsenjahr wird ein katastrophales, denn die Aktie verliert zur Wochenmitte zeitweise 45 Prozent an …