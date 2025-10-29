ALBANY, New York, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab heute die Veröffentlichung seines dritten Berichts zur Umwelt-, Sozial- und Unternehmenspolitik (ESG) bekannt. Der aktuelle Bericht stellt die vom Unternehmen neu definierten Werte "C.U.R.I.A. Way" - Curiosity, Urgency, Respect, Integrity und Accountability (Neugier, Dringlichkeit, Respekt, Integrität und Verantwortlichkeit) - in den Vordergrund und zeigt auf, wie diese Werte in die Mission, die Ziele und die Initiativen zur Unternehmensverantwortung des Unternehmens einfließen.

Der Bericht zeigt unter anderem folgende wichtige Erfolge auf:

Im Jahr 2024 hat sich Curia verpflichtet, im Rahmen der Science Based Target Initiative (SBTi) kurz- und langfristige unternehmensweite Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen in Übereinstimmung mit der Klimawissenschaft festzulegen. Außerdem hat sich das Unternehmen der "Race to Zero"-Kampagne der Vereinten Nationen angeschlossen, einer globalen Koalition nichtstaatlicher Einrichtungen, die sich für die Halbierung der weltweiten Emissionen bis 2030 einsetzt.

Die Standorte von Curia in Bon Encontre und Tonneins in Frankreich erhielten die Zertifizierungen nach ISO 9001, 45001 und 14001, während die Standorte in Origgio und Rozzano in Italien die Zertifizierungen nach ISO 45001 und 14001 erhielten. Das EHS-Managementsystem des Unternehmens entspricht weiterhin den Normen ISO 14001 und 45001 an allen Standorten.

85 % der Curia-Standorte sind seit mehr als einem Jahr ohne meldepflichtige Unfälle, neun Standorte sogar seit mehr als zwei Jahren.

Die Mitarbeiter haben freiwillig mehr als 10.000 Stunden für Schulungen auf der iLearn-Plattform des Unternehmens aufgewendet, die auf der Percipio-Technologie von Skillsoft basiert und weiterhin weltweit Schulungsressourcen für leitende Angestellte bereitstellt.

Der Rat für Diversität, Gleichstellung und Inklusion (DE&I Council) von Curia wird kontinuierlich erweitert, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung eines Forums für Diskussionen und einer Möglichkeit für die Weiterentwicklung aller Mitarbeiter liegt.



"Unser aktueller ESG-Bericht veranschaulicht unsere Fortschritte als Branchenführer, von der Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks bis hin zur Förderung einer Kultur der Sicherheit, Integrität und Verantwortung", sagte Philip Macnabb, CEO von Curia. "Curia entwickelt sich ständig weiter, und wir wissen, dass es noch viel zu tun gibt. Unsere Bemühungen im Bereich ESG sind nach wie vor eng mit unserem Ansatz für wissenschaftliche Innovation und operative Exzellenz verbunden, um unseren Kunden und deren Patienten optimal zur Seite zu stehen."

Der vollständige ESG-Bericht ist verfügbar unter: https://curiaglobal.com/about-us/corporate-responsibility/

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen.