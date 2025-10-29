Der Kurs der Metaplanet-Aktie ist zuletzt wegen des stark gefallenen Premiums auf den NAV unter Druck geraten. Nun unternimmt die Holding einen vielleicht schon verzweifelten Rettungsversuch. Massive Aktienrückkäufe sollen helfen Inzwischen liegt die Marktkapitalisierung von Metaplanet unter dem eigentlichen Wert der BTC-Bestände des Unternehmens. Diese Entwicklung ist extrem bedenklich, da die Akkumulationsstrategie des Konzerns darauf basiert, ...

