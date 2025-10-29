Die USA greifen Chinas Seltene-Erden-Macht an - aber der Befreiungsschlag wird Jahre dauern. Aktien von nordamerikanischen Seltene-Erden-Konzernen haben seit Jahresbeginn massiv hinzugewonnen. Eine heikle Zukunftswette?Donald Trump hat den Wettlauf um kritische Rohstoffe beschleunigt. Innerhalb von nur zehn Tagen schloss der US-Präsident Abkommen mit Australien, Malaysia, Kambodscha und zuletzt Japan, um die Versorgung mit Seltenen Erden und weiteren strategisch wichtigen Mineralien abzusichern. Diese Stoffe sind unter anderem für Batterien, E-Autos, Rüstungstechnologien und moderne Chips unverzichtbar. Bislang beherrscht China die globale Lieferkette dieser Rohstoffe. Die Offensive aus …

