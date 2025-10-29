EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Sonstiges

innoscripta SE kündigt die Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2025 an



29.10.2025

München, 29. Oktober 2025 - Die innoscripta SE (die "Gesellschaft"; ISIN: DE000A40QVM8) wird am 03. November 2025 ihr Ergebnis für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlichen.



Der Bericht wird Einblicke in die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft in den ersten neun Monaten 2025 geben und über die wichtigsten Kennzahlen informieren.

Der Bericht wird ab dem 03. November 2025 auf der Website der Gesellschaft im Bereich Investoren zur Verfügung stehen.



Kontakt:

innoscripta SE

Arnulfstraße 60

80335 München

E-Mail: ir@innoscripta.com

Web: www.innoscripta.com





