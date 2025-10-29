Die Aktie von Bloom Energy hat sich seit Anfang Januar mehr als verfünffacht. Alleine am Mittwoch geht es an der Nasdaq vorbörslich um rund 13 Prozent nach oben. Grund dafür sind die starken Quartalszahlen, die der US-Konzern am Vorabend veröffentlichte und auch die AKTIONÄR-Leser jubeln lassen. Konkret erzielte Bloom Energy im abgelaufenen Quartal einen Umsatzanstieg um 57 Prozent auf 519 Millionen Dollar. Analysten hatten hingegen nur einen Erlös von 425 Millionen Dollar prognostiziert. Die Bruttomarge ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.