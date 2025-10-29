Aampere will den Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos vereinfachen: Über die Plattform wechseln aktuell monatlich über Hundert Stromer den Besitzer. Mit dem frischen Kapital plant das Startup seine Expansion in Europa weiter voranzutreiben. Das deutsche Start-up Aampere hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrer Online-Plattform den Handel mit gebrauchten Elektroautos voranzubringen und etwaigen Tücken ihren Schrecken zu nehmen - davon sollen nicht ...

