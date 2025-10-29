Die Aktie des Antriebsspezialisten RENK erlebt einen dynamischen Kursschub - getragen von einem zukunftsweisenden Großauftrag im Marinesegment und der bekräftigten Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank. Die Kombination aus technologischem Fortschritt, nachhaltigem Schiffsantrieb und Analystenvertrauen setzt ein starkes Signal für Investoren.Methanol statt Schweröl: RENK liefert für grüne RoPax-Flotte Im Mittelpunkt des aktuellen Auftrags ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de