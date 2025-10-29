EEII AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

EEII AG: Update zum Reverse Takeover von Jubin Frères S.A



29.10.2025 / 17:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement : EEII AG: Update zum Reverse Takeover von Jubin Frères S.A. Zug, 29. Oktober 2025 Wie bereits am 31. Juli 2025 mitgeteilt, hat EEII AG ("EEII" oder "Gesellschaft") durch ihren Verwaltungsrat beschlossen, eine Transaktion mit der Swiss Energy Holding SA ("SEH") anzustreben. Die Genehmigung betrifft den Erwerb des gesamten Aktienkapitals der Jubin Frères S.A., einem im Handel mit allen Arten von Kraftstoffen tätigen Unternehmen ("Zielgesellschaft"), das sich vollständig im Eigentum von SEH befindet, durch Aktientausch (die "Transaktion"). Die angestrebte Transaktion sieht die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch EEII an SEH im Austausch für die Sacheinlage der Anteile an der Zielgesellschaft durch SEH in EEII vor (sogenannter "Reverse Merger" oder "Reverse Takeover"). Heute hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft eine geänderte Struktur der Transaktion genehmigt: Die geänderte Struktur sieht zusätzlich zur ersten Tranche der ordentlichen Kapitalerhöhung, die als Sacheinlage für den Reverse Merger gezeichnet wird, eine zweite Tranche der ordentlichen Kapitalerhöhung vor, die in bar gezeichnet werden soll und einen erwarteten Mindestbetrag von CHF 14'176'648.10 erbringt, um der Gesellschaft Liquidität zur Finanzierung ihrer Entwicklungen, künftiger Akquisitionen und damit verbundener Projekte nach dem Reverse Merger zu verschaffen und die einschlägigen Free-Float-Anforderungen zu erfüllen. Des Weiteren werden die 103'991 nicht kotierten Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 14.20 im Verhältnis 1:2 gesplittet, damit sämtliche Aktien denselben Nennwert aufweisen und gleichzeitig mit den neu ausgegebenen Aktien im Rahmen der beiden Tranchen der ordentlichen Kapitalerhöhung kotiert werden können. Schliesslich plant die Gesellschaft im Rahmen der Transaktion, ihren Zweck von einer Investmentgesellschaft in eine Holdinggesellschaft zu ändern und eine Umstufung des Kotierungssegments von Standard für Investmentgesellschaften in das Sparks-Segment der SIX Swiss Exchange zu beantragen. Die vorgesehene Umstufung des Kotierungssegments unterstreicht die neuen Perspektiven und Chancen, die sich aus der Transaktion ergeben. Die Umsetzung der neuen Struktur und der Vollzug der Transaktion werden voraussichtlich vor Ende Dezember 2025 erfolgen. Der Vollzug der Transaktion steht unter verschiedenen Bedingungen, einschliesslich der Aushandlung und Unterzeichnung definitiver und verbindlicher Vereinbarungen zwischen SEH und der Gesellschaft, der Bestätigung der Bewertung der Zielgesellschaft durch eine Revisionsstelle, der Kotierung der derzeit nicht kotierten Aktien der Gesellschaft, der Genehmigung des Reverse Takeover und der zweiten Tranche der ordentlichen Kapitalerhöhung in bar durch die Aktionäre von EEII, dem Vollzug der in bar erfolgenden Kapitalerhöhung sowie dem Abschluss weiterer rechtlicher, administrativer und regulatorischer Schritte, darunter unter anderem die Genehmigung des Kotierungsantrags durch die SIX Exchange Regulation AG und des Kotierungsprospekts durch die zuständige Prospektstelle. EEII bittet alle Aktionäre, Gläubiger und sonstigen Anspruchsberechtigten, die geplante Transaktion zu unterstützen. Vor allem würde die Transaktion dazu führen, dass die Gesellschaft ihre operativen Aktivitäten ausbaut, was voraussichtlich Mehrwert für die Aktionäre im Vergleich zur heutigen Situation schaffen wird. Über EEII AG EEII AG ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf Energie- und Infrastrukturvermögen. Die Gesellschaft ist in der Schweiz eingetragen und hat ihren operativen Sitz in Zug. Ziel der Gesellschaft ist es, durch Investitionen in strategisch ausgewählte Unternehmen im Bereich der Energiedistribution, insbesondere im Einzelhandel mit Automotive-Fuel-Produkten und Convenience-Artikeln in Form von Tankstellen und angeschlossenen Shops, langfristig maximalen Ertrag für die Aktionäre zu erzielen. Der geografische Fokus der Investitionen liegt in der Schweiz und in Europa. Für weitere Informationen: www.eeii.ch Stock exchange listing: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com) Ticker symbol: EEII (CH), (Bloomberg: EEII SW Equity) Security number: 716295, ISIN: CH0007162958 Contact: EEII AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug, Switzerland Investor Relations: Marc Comina, marc@clpr.ch , +41 79 128 34 95.

Haftungsausschluss Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch ist sie eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der EEII AG oder einer anderen beteiligten Partei. Es erfolgt kein Angebot von Wertpapieren in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre. Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 35 ff. oder 69 des Schweizer Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen oder anderer anwendbarer Gesetze dar und sollte nicht als Angebotsunterlage jeglicher Art behandelt werden. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und darf ohne vorherige Zustimmung der EEII AG weder ganz noch teilweise für irgendeinen Zweck reproduziert, weiterverbreitet oder anderen Personen zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus sollten Anleger sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten lassen. Diese Medienmitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (im Sinne der Regulation S des US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung) verbreitet werden. Die Wertpapiere im Zusammenhang mit dieser Transaktion dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, wenn EEII AG verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein Angebotsdokument in Bezug auf die Wertpapiere im Zusammenhang mit der Transaktion in dieser Rechtsordnung zu erstellen oder zu registrieren. EEII AG hat in keiner Rechtsordnung ausserhalb der Schweiz Massnahmen ergriffen oder wird Massnahmen ergreifen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere im Zusammenhang mit der Transaktion ermöglichen oder beabsichtigen würden. Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen, Vorhersagen und Schätzungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und unterliegen bestimmten bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und sind nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Ansichten und Annahmen der EEII AG zum aktuellen Zeitpunkt, und die EEII AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu revidieren. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Die EEII AG gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Informationen und lehnt jede Verpflichtung oder Haftung in diesem Zusammenhang ab.

Ende der Adhoc-Mitteilung