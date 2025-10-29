© Foto: Andre Hunter - Unsplash

Der Solarausrüster Enphase Energy kann sich drehen und wenden, wie er will, er stößt an der Wall Street einfach nicht auf Gegenliebe! Bietet das eine Chance? Enphase Energy: Starkes Unternehmen, schwacher Kurs Obwohl angesichts des stark wachsenden Energiebedarfs durch KI-Rechenzentren in einer aussichtsreichen Branche tätig - der Solarindustrie - stößt die Aktie des Herstellers von Wechselrichtern und Batteriesystemen Enphase Energy an der Wall Street nur auf wenig Gegenliebe. Das Börsenjahr 2025 war bislang ohnehin nicht von Erfolg für das Unternehmen gekrönt, das als eines der ganz wenigen in der Branche seine Profitabilität behaupten konnte. Am Mittwoch geht es nochmal eine Etage …