Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle, während die Wall Street neue Höhen erklimmt. Vor der Zinsentscheidung der Fed und den Quartalsberichten von Microsoft, Alphabet und Meta herrscht Zurückhaltung. Auch das bevorstehende Trump-Xi-Treffen sorgt für Vorsicht.Der DAX schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,64 Prozent bei 24.124,21 Zählern. Der MDAX gab um 0,98 Prozent auf 29.940,39 Punkte nach.Die Musik spielt zurzeit in den USA, wo das KI-Fieber für immer weitere Kursrekorde sorgt. Zudem ...

