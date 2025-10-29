Bitwise-Studie enthüllt XRP-Potenzial: Kursziel bis zu 29,30 Dollar möglich

Der Kryptomarkt bleibt hochdynamisch und spiegelt die Spannungen zwischen Innovation und Unsicherheit wider. Kaum ein Projekt verdeutlicht das besser als XRP, einer der am kontroversesten diskutierten Coins. Trotz langjähriger juristischer Probleme und Kritik an der Zentralisierung verfügt XRP über eine treue Fangemeinde, zunehmend auch unter institutionellen Investoren. In einer neuen Bitwise-Studie liefern Experten eine umfangreiche Analyse zu Nutzung, Wachstumspotenzial und Bewertung des Tokens, die für jeden Ripple-Fan zur Pflichtlektüre werden sollte.

Bitwise-Analyse zeigt reale Anwendungsfälle trotz Spekulation

Die Bitwise-Studie "The Investment Case for XRP" liefert eine differenzierte Analyse darüber, wie der XRP-Token und das zugrunde liegende XRP Ledger (XRPL) tatsächlich genutzt werden. Bitwise stellt fest, dass die öffentliche Diskussion oft in Extremen geführt wird: Befürworter verweisen auf einzelne Erfolge im internationalen Zahlungsverkehr, während Kritiker betonen, dass der Großteil der Aktivität spekulativer Natur sei. Laut Bitwise haben beide Seiten recht.

Ein Blick in die On-Chain-Daten zeigt, dass der überwiegende Anteil der Transaktionen im XRPL auf Zahlungen und Cross-Currency-Transfers entfällt. Finanzdienstleister wie SBI Remit, MoneyMatch oder Travelex nutzen Ripple-basierte Lösungen für grenzüberschreitende Überweisungen, vor allem in Asien und Schwellenländern. Diese Institutionen profitieren von niedrigeren Kosten und Echtzeitabwicklungen, auch wenn nicht immer eindeutig ist, ob XRP selbst oder lediglich die zugrunde liegende Infrastruktur genutzt wird.

Technologische Expansion ebnet Weg für institutionelles DeFi

Laut Bitwise markiert eine Reihe neuer Upgrades den strategischen Wendepunkt für das XRP-Ökosystem. Seit 2024 ist der Automated Market Maker (AMM) aktiv, der Liquiditätspools für den dezentralen Handel bereitstellt und die Effizienz des XRPL deutlich steigert. Im Oktober folgte die Einführung der dezentralen Identität (DID), die KYC- und AML-konforme Prozesse ermöglicht und eine entscheidende Grundlage für regulierte Finanzprodukte schafft.

Weitere Neuerungen wie Multipurpose Tokens erweitern die Möglichkeiten, digitale Wertpapiere mit Dividenden- oder Governance-Funktionen abzubilden. Geplant sind zudem ein natives Kreditprotokoll für reale Finanzierungen sowie Sidechains, die spezialisierte Anwendungen wie CBDCs unterstützen sollen. Bitwise sieht in dieser Kombination die Basis für ein offenes, institutionell tragfähiges Finanzsystem, das klassische Compliance mit der Geschwindigkeit der Blockchain vereint und XRP als ernstzunehmenden Kandidaten im künftigen digitalen Finanzsystem positioniert.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.