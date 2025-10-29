XRP vor möglicher Explosion: Wale investieren 560 Millionen und Liquidität sammelt sich bei 3,60 Dollar

XRP zeigt sich wieder stark. Große Investoren haben im Oktober rund 560 Millionen US-Dollar in den Coin gesteckt und damit ein klares Signal gesetzt. Die massiven Käufe von sogenannten Walen gehen mit steigender Aktivität auf den Spot-Märkten einher. Oberhalb des aktuellen Kurses bildet sich eine dichte Zone an Liquidität, die wie ein Magnet wirkt. Der Kurs pendelt derzeit um 2,66 bis 2,67 US-Dollar, doch viele Analysten sehen die eigentliche Bewegung erst bevorstehen.

Chart-Analyse zeigt entscheidende Widerstandsmarken

Laut Analystin Stephanie Starr steht XRP an einem entscheidenden Punkt. Sie verweist auf die Marken bei 3,22 und 3,60 US-Dollar, die bereits seit Juli als harter Widerstand fungieren. Erst wenn der Coin diese Zonen durchbricht, könne die nächste Aufwärtswelle beginnen. Auf den Charts von Bitstamp sind deutlich steigende Tiefpunkte zu erkennen, was für einen kontinuierlichen Aufbau von Kaufdruck spricht.

Auch Tokentus-Chef Oliver Michel sieht in seiner Chartanalyse eine ähnliche Struktur. Nach dem Flash Crash habe XRP eine stabile Gegenbewegung gezeigt, doch die Marke von 2,70 sei nun entscheidend. Sie hatte in der Vergangenheit mehrfach als Unterstützung gedient und könnte nun als Widerstand wirken. Ein Durchbruch darüber wäre ein erster Befreiungsschlag, danach rücken 3,10, 3,20 und 3,40 ins Visier, bevor überhaupt an neue Allzeithochs zu denken ist.

Liquiditätszonen und makroökonomische Faktoren begünstigen Ausbruch

Die On-Chain-Daten bestätigen das Bild. Zwischen 3,20 und 3,80 hat sich ein sogenanntes Liquidity Cluster gebildet. In dieser Zone liegen viele Orders, die den Kurs anziehen können, sobald Dynamik entsteht. Wenn XRP diese Region anläuft, könnte ein plötzlicher Impuls weitere Stop-Orders auslösen und eine kurze, aber kräftige Aufwärtsbewegung starten. Solange der Coin über 2,50 bleibt, bleibt auch das bullische Szenario intakt.

Die makroökonomischen Rahmenbedingungen könnten XRP zusätzlich in die Karten spielen. Sinkende Zinsen und eine entspanntere Geldpolitik sorgen für mehr Liquidität im Markt, was Risikoassets wie Kryptowährungen stützt. Wale halten den Coin stabil, und die Liquidität im oberen Bereich signalisiert, dass Händler auf den nächsten großen Move warten. Die aktuelle Marktstruktur deutet auf eine Vorbereitung für genau diesen Moment hin.

Bitcoin Hyper sammelt 25 Millionen im Presale für Layer-2-Innovation

Während XRP noch an seiner Ausbruchszone arbeitet, wird in einem anderen Teil des Kryptomarkts schon an der nächsten Entwicklungsstufe gebaut. Bitcoin Hyper, das derzeit schnellste Layer-2-Projekt auf der Bitcoin-Blockchain, hat kürzlich 25 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt. Das Ziel ist klar: Bitcoin soll durch Hyper nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel dienen, sondern auch für Transaktionen und Anwendungen nutzbar werden.

Herzstück des Systems ist eine Brücke, die Bitcoin auf der Hauptchain sichert und in Form eines abgebildeten Tokens innerhalb des Hyper-Netzwerks verfügbar macht. Der native Token HYPER wird für Gebühren, Governance und Staking genutzt und bietet derzeit eine dynamische Rendite von 47 Prozent jährlich. Laut Angaben des Teams steht die nächste Preisstufe schon bevor, für 7 Stunden gibt es den Coin noch um 0,013185 US-Dollar.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

