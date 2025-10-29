Das zweitägige Treffen des Federal Open Market Committee beginnt heute, am 28. Oktober, und alle blicken gespannt auf die morgige Zinsentscheidung. Die Rede von Vorsitzendem Jerome Powell beginnt um 14:00 Uhr Eastern Time, und seine Kommentare könnten auf eine weitere Lockerung hindeuten, da die Inflation weniger intensiv wird und der Arbeitsmarkt sich abschwächt. Krypto-Händler hoffen, dass dieser wirtschaftliche Wendepunkt mit hohem Einsatz die Unterstützung des Marktes weiter untermauern wird.

Die Märkte prognostizieren eine nahezu sichere Senkung um 25 Basispunkte, die den Leitzins auf 3,75 % - 4,00 % senken würde. Dies folgt auf die niedrigere Reduzierung im September, die das Wachstum stärker anregen sollte, ohne neuen Preisdruck zu verursachen. Allerdings bleiben ein teilweiser Regierungsstillstand und Zollprobleme ungewiss.

What are everyone's expectations going into the FOMC?



Will this be the time when we'll have enough fuel for Bitcoin & Altcoins to surge? - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 29, 2025

Wie Cipher X diese Woche auf X erwähnte, wird der Versuch von BTC, wieder über 110.000 $ zu steigen, von solider Kaufinteresse über wichtigen Niveaus begleitet. Wie im Beitrag erklärt wurde, würde ein sauberer Tagesschluss den Preis in die Zone von 117.000 $ bis 121.000 $ bringen, insbesondere da der FOMC-Zinsschnitt bereits im Preis eingepreist ist, da niedrigere Zinsen neue Liquidität bieten würden, die dies antreibt.

Warum die Entscheidung der Fed für Risikoanlagen wichtig ist

Niedrigere Zinsen sind normalerweise der Anreiz für viele Anleger, höhere Renditen an den Aktienmärkten sowie in Kryptowährungen zu suchen. Bitcoin, auch bekannt als digitales Gold, könnte von den niedrigeren Kreditkosten und einem geschwächten Dollar profitieren. Ethereum und andere Altcoins könnten aufgrund einer "Risk-on"-Stimmung ebenfalls eine steigende Nachfrage erleben.

99.9% chances of a 25bps cut in today's FOMC meeting.



But don't just focus on rate cuts.



The real deal is the possible ending of QT. pic.twitter.com/W0LxOGROaU - Lark Davis (@TheCryptoLark) October 29, 2025

Es gab positive Daten, die zeigen, dass die Zahl der Arbeitslosenmeldungen steigt, sowie einige schwächere als erwartete Zahlen aus dem Verbraucherpreisindex (CPI). Diese Entwicklungen geben der Fed Spielraum, ihre Politik zu lockern, ohne die Zinsen dramatisch anheben zu müssen. Allerdings hat Powell betont, einen datenabhängigen Ansatz zu verfolgen, und warnte vor Überengagement.

Krypto-Marktschnappschuss vor der Ankündigung

Bitcoin wird laut den neuesten Feeds bei 114.340 $ gehandelt, was einem Anstieg von 0,79 % heute entspricht. Ethereum liegt bei 4.122,78 $, ein Plus von 1,27 %. Solana bleibt stabil bei 198,50 $. Meme-Coins wie Shiba Inu fielen leicht auf 0,0000104 $, aber insgesamt bleibt die Stimmung bullisch.

With the next FOMC approaching in less than 24 hours, we are seeing crypto bleeding & stocks ripping higher.



The past 2 FOMC periods have been red for Bitcoin.



The last time this happened was coming out of the September 2024 meeting which was then proceeded by 3 straight… pic.twitter.com/vinRKZf8ec - Max (@MaxBecauseBTC) October 28, 2025

Die Zinssenkung im September verursachte in den darauffolgenden Tagen einen Anstieg von 10 % bei Bitcoin. Analysten von B2BINPAY erwarten eine ähnliche Rallye im November, falls es zu "hawkishen" Überraschungen kommt. Neue Höchststände um 120.000 $ könnten einer Konsolidierung vorausgehen.

Breitere wirtschaftliche Verbindungen zu digitalen Vermögenswerten

Die Schritte der Fed haben Auswirkungen auf alles - von Hypothekenzinsen bis hin zur Unternehmensfinanzierung. Eine "dovishe" Haltung könnte die Genehmigung von ETFs beschleunigen und die Akzeptanz von Krypto fördern. Allerdings stoßen die Bemühungen des Weißen Hauses, tiefere Einschnitte vorzunehmen, auf Widerstand, da der Kern der Inflation hartnäckig bleibt.

Unter diesen Umständen gewinnen Projekte, die auf dem Bitcoin-Ökosystem aufbauen, still an Dynamik. Bitcoin Hyper ist ein Protokoll, das die Transaktionsgeschwindigkeit im Netzwerk verbessert. Es löst Skalierbarkeitsengpässe mit mehreren Schichten von Lösungen, die schnellere Abwicklungen unterstützen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Benutzer verwenden Bitcoin Hyper über einfache Nodes, die Transaktionen außerhalb der Blockchain bündeln. Dadurch werden Gebühren zu Spitzenzeiten reduziert, was die Nutzung im Alltag realistischer macht. Entwickler behaupten, dass das Protokoll mit bestehenden Wallets kompatibel ist, was die Integration für Nutzer erleichtert.

Jetzt $HYPER zum Presale Preis mitnehmen

Das Protokoll umfasst auch nachhaltiges Wachstum durch Staking-Belohnungen, die aus Effizienzgewinnen finanziert werden. Frühe Anwender profitieren von bis zu 40 % niedrigeren Kosten für Mikrotransfers. Mit sinkenden Zinssätzen positionieren diese Innovationen Bitcoin Hyper, um die steigende On-Chain-Aktivität zu unterstützen.

Insgesamt ist Bitcoin Hyper ideal für eine Welt mit niedrigen Zinsen geeignet, in der Kapital in Effizienztools fließt. Seine passiven Ertragsmechanismen belohnen aktive Teilnehmer, ohne dass sie aktiv handeln müssen. Im Wesentlichen vereinfacht es den Bitcoin-Kern als Speicher sicherer Werte und öffnet gleichzeitig Türen zu breiterer Nutzung.

Was Händler erwartet

Volatilität nach der Ankündigung wird erwartet. Wenn Powell den gemessenen Ton anschlägt, den er im September hatte, können wir mit bescheidenen Gewinnen rechnen. Ein unerwarteter Stopp, der wahrscheinlich nicht lange anhält, könnte kurzfristige Rückgänge verursachen.

B2BINPAY rät, eine solche Risikobereitschaft genau zu beobachten. Sie erwarten eine kurzfristige Krypto-Konsolidierung vor einem Schub im November. Altcoins wie BNB bei 1.140,83 $ verstärken die Bewegungen von Bitcoin.

Das Treffen findet am Ende einer angespannten Woche vor den US-Wahlen statt. Kryptos makroökonomische Korrelationen mit den Märkten bleiben hoch, stärken sich jedoch weiter. Anleger warten auf Klarheit, um die Jahresrallye abzusichern.

Insgesamt wird morgen eine "Lockerungstendenz" erwartet, die Krypto auf seinem weiteren Weg unterstützen würde. Institutionelle Unterstützung für Bitcoin stärkt Teile des Ökosystems, und es gibt Werkzeuge wie Bitcoin Hyper, die dem Netzwerk stille Stärke verleihen. Die Märkte warten gespannt auf Powells Worte - bereit zum Handeln.

