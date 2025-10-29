Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 29.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die 80-Milliarden-Dollar-Nuklear-Renaissance: Warum Uran der heißeste Sektor der Welt ist
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 915210 | ISIN: AT0000818802 | Ticker-Symbol: DOQ
Tradegate
29.10.25 | 19:26
208,50 Euro
-2,11 % -4,50
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
DO & CO AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DO & CO AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
208,50210,5019:27
208,50210,0019:27
Dow Jones News
29.10.2025 18:33 Uhr
205 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-PVR: DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/29.10.2025/18:00 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent DO & CO Aktiengesellschaft, Stephansplatz 12, 1010 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: JPMorgan Asset Management Holdings Inc. Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) JPMorgan Asset Management (UK) Limited, J.P. Morgan Investment Management Inc.

5. Datum der Schwellenberührung 23.10.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     4,01          0                     4,01      10.983.458 
Schwellenberührung 
 Situation in der n/a          n/a                    n/a 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000818802 0             440.814           n/a           4,01 
  Summe:                      440.814                        4,01

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Direkt     Direkt gehaltene  Direkt gehaltene Finanz-/  Total von 
  Ziffer        Name       kontrolliert  Stimmrechte in Aktien  sonstige Instrumente (%) beiden (%) 
                     durch Ziffer       (%) 
1       JPMorgan Asset Management          n/a          n/a            n/a 
       Holdings Inc. 
2       JPMorgan Asset Management 1         n/a          n/a            n/a 
       International Limited 
3       JPMorgan Asset Management 2         n/a          n/a            n/a 
       (UK) Limited 
4       J.P. Morgan Investment  1         n/a          n/a            n/a 
       Management Inc.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      DO & CO Aktiengesellschaft 
           Stephansplatz 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Sarah Felderer 
Tel.:         +43 664 80 777 1369 
E-Mail:        sarah.felderer@doco.com 
Website:       www.doco.com 
ISIN(s):       AT0000818802 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, 
           Stuttgart, Tradegate 
Weitere        London, Istanbul 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761757200181 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.