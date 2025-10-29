Seit DER-AKTIONÄR-Empfehlung Anfang September hat sich die Micron-Aktie fast verdoppelt. Der Speicherchip-Hersteller profitiert vom KI-Boom wie kaum ein anderer. Sein High-Bandwidth-Memory ist bis Ende 2025 ausverkauft, die Margen explodieren. Doch trotz der Rally bleibt die Aktie günstig bewertet. Warum Micron noch enormes Potenzial hat.Micron hat Anleger seit unserer Empfehlung in Ausgabe 37/25 am 3. September reich beschenkt: Die Aktie legte seither um 96 Prozent zu. Doch die Rally könnte erst ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.