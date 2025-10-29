© Foto: wallstreetOnline/KI

Ark-Invest-Chefin Cathie Wood sieht in künstlicher Intelligenz den Turbo für die Entwicklung humanoider Roboter - und damit eine der größten Zukunftschancen überhaupt.Wood sagte gegenüber CNBC, dass Maschinen, die Menschen in Größe, Form und Bewegung ähneln, zu einer der größten Chancen im Bereich der KI werden könnten. "Ich weiß, viele Menschen sorgen sich wegen des ganzen "KI-Hypes", sagte Wood. "Aber wenn wir in die Zukunft blicken - insbesondere auf sogenannte "Embodied A", also verkörperte KI, die Robotaxis ermöglicht und die Welt des Transports völlig verändert -, dann sehen wir auch enorme Potenziale im Gesundheitswesen, das wohl eine der tiefgreifendsten Anwendungen von KI sein …