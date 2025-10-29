Lynas Rare Earths baut in Malaysia eine neue Anlage für schwere Seltene Erden. Ein strategischer Schritt, um Chinas Vormachtstellung zu brechen.Der australische Bergbaukonzern Lynas Rare Earths errichtet in Malaysia eine neue Trennanlage für schwere Seltene Erden. Das Unternehmen will damit die wachsende Nachfrage westlicher Industrien bedienen, die nach Alternativen zu China suchen. Bereits im April 2026 soll die Produktion des Elements Samarium beginnen, das für Hochleistungsmagnete in F-35-Kampfjets und anderen Verteidigungstechnologien unverzichtbar ist. Antwort auf Chinas Monopol Seltene Erden sind Schlüsselrohstoffe für Smartphones, Elektroautos und moderne Waffensysteme. Fast alle …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.