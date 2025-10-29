© Foto: Lai Seng Sin - APLynas Rare Earths baut in Malaysia eine neue Anlage für schwere Seltene Erden. Ein strategischer Schritt, um Chinas Vormachtstellung zu brechen.Der australische Bergbaukonzern Lynas Rare Earths errichtet in Malaysia eine neue Trennanlage für schwere Seltene Erden. Das Unternehmen will damit die wachsende Nachfrage westlicher Industrien bedienen, die nach Alternativen zu China suchen. Bereits im April 2026 soll die Produktion des Elements Samarium beginnen, das für Hochleistungsmagnete in F-35-Kampfjets und anderen Verteidigungstechnologien unverzichtbar ist. Antwort auf Chinas Monopol Seltene Erden sind Schlüsselrohstoffe für Smartphones, Elektroautos und moderne Waffensysteme. Fast alle …Den vollständigen Artikel lesen ...
