Die US-Notenbank senkt die Zinsen zum zweiten Mal in Folge - obwohl der Regierungs-Shutdown die Datenlage dramatisch erschwert. Gleichzeitig beendet die Fed die Bilanzverkürzung früher als erwartet. Die Entscheidung fiel knapp, zwei Mitglieder stimmten dagegen. Was bedeutet das für Anleger und die Wirtschaft?Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwoch die Leitzinsen zum zweiten Mal in Folge gesenkt. Das geldpolitische Gremium FOMC senkte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von ...

