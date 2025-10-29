© Foto: Unsplash

Vor den Ergebnissen des vierten Geschäftsquartals steigt die Erwartung an Apple. Die Bank of America rechnet mit starkem iPhone-Absatz, wachsender KI-Dynamik und einem deutlichen Kurspotenzial.Die Bank of America zeigt sich vor der Vorlage von Apples Quartalszahlen am Donnerstag zuversichtlich. Analyst Wamsi Mohan bekräftigt seine Kaufempfehlung für den iPhone-Konzern und hebt das Kursziel deutlich an. Statt bisher 270 US-Dollar je Aktie rechnet er nun mit 320 US-Dollar. Das neue Ziel entspricht einem möglichen Kursanstieg von an die 20 Prozent. Mohan sieht Apple trotz seiner Größe langfristig gut aufgestellt. Der Konzern profitiere vom Handel mit künstlicher Intelligenz (KI) und werde sich …