Google beginnt mit der Einführung eines Altersnachweises im Play Store. In einigen Regionen müssen Nutzer:innen künftig belegen, dass sie mindestens 18 Jahre alt sind - etwa durch Ausweis, Selfie oder Kreditkarte. Google startet offenbar in manchen Regionen eine neue Funktion im Play Store, mit der das Unternehmen prüft, ob Nutzer:innen mindestens 18 Jahre alt sind. Betroffen sind vor allem Downloads bestimmter Apps, bei denen ein Alter von 18+ erwartet ...

