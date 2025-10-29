Die Finanzierungsrunde umfasst 10 Millionen USD an Eigenkapital unter Führung von F-Prime und eine Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen USD zur Unterstützung der weltweiten Expansion.

Hercle, eine Plattform für institutionelle Infrastruktur, die mit Stablecoins, digitalen Assets und grenzüberschreitenden Abwicklungen arbeitet, verkündete heute, dass sie 60 Millionen USD an neuem Kapital aufgebracht hat. Die Finanzierungsrunde umfasst 10 Millionen USD an Eigenkapital unter Führung von F-Prime, mit Beteiligung von Fulgur Ventures und Exponential Science, und einen Kreditrahmen in Höhe von 50 Millionen USD zur Unterstützung der Expansion institutioneller Dienstleistungen und globaler Wachstumsinitiativen. Die Plattform von Hercle ermöglicht es globalen Institutionen, Millionen von Dollar grenzüberschreitend und über digitale Assets innerhalb von Minuten zu bewegen. Bisher hat sie die Verarbeitung von Transaktionen im Wert von über 20 Milliarden USD unterstützt.

Hercle wurde gegründet, um eine kritische Infrastrukturlücke im wachsenden Ökosystem von Stablecoins und digitalen Assets zu schließen. Während Institutionen zunehmend digitale Assets für grenzüberschreitende Transaktionen nutzen, sind die meisten Anbieter noch nicht auf Vorgänge im institutionellen Maßstab vorbereitet. Wenn ein Rohstoffhändler 30 Millionen USD für die Verschiffung von Getreide aus Brasilien abwickelt oder ein Zahlungsunternehmen Kundenüberweisungen in Höhe von 50 Millionen USD bewegt, gibt es verschiedene Optionen: Das traditionelle Bankwesen kommt mit der Größe zurecht, braucht allerdings 3 bis 5 Tage für die Abwicklung. Stablecoin-native Plattformen können nahezu umgehend abwickeln, haben jedoch keine ausreichende Liquiditätstiefe oder Bankintegrationen für große Geldströme.

Hercle bewältigt diese Herausforderung durch eine zugleich schnelle und skalierbare institutionelle Infrastruktur, die eine Echtzeitabwicklung auf dem Niveau des Devisenhandels ermöglicht. 90 der Transaktionen werden in weniger als 5 Minuten abgeschlossen. Ermöglicht wird dies durch die Kombination aus hoher Stablecoin-Liquidität mit lokalen Bankintegrationen und interner Abwicklung über 30 digitale Assets und 25 Währungen hinweg.

Heute vertrauen bereits mehr als 200 institutionelle Kunden weltweit auf Hercle, von führenden Finanzinstituten und Börsen bis hin zu FinTech-Unternehmen und Zahlungsanbietern. Dies zeigt eine starke frühzeitige Akzeptanz und Produkt-Markt-Passung. Die Plattform ermöglicht grenzüberschreitende Zahlungsströme von hohem Wert. Dies umfasst FinTech-Unternehmen, die Kontinenten überschreitende Zahlungen, die sich auf mehrere Millionen Dollar belaufen, in Echtzeit abwickeln, oder Geldüberweisungsanbieter, die Treasury-Bestände zwischen Europa und Afrika mit größerer Kapitaleffizienz umschichten.

"Die Abwicklung sollte Minuten dauern, nicht Tage", sagte Gabriele Sabbatini, Mitgründerin und CEO von Hercle. "Wir haben gesehen, wie Institutionen versucht haben, Stablecoins für große grenzüberschreitende Transaktionen zu nutzen, und dabei auf Liquiditätsbeschränkungen gestoßen sind oder Probleme dabei hatten, zum traditionellen Banking zurückzuwechseln. Hercle besitzt eine Liquiditätstiefe und Bankinfrastruktur, die die Abwicklung großer institutioneller Transaktionen nahezu in Echtzeit über digitale Assets und Fiatgeld ermöglichen. Wenn Sie eine Abwicklung, die sonst drei Tage dauert, in wenigen Minuten erledigen können, ändert dies grundlegend die Ökonomie der globalen Finanzwirtschaft."

"Die Stablecoin-Abwicklung entwickelt sich zur Grundlage der modernen Finanzinfrastruktur. Bisher fehlte jedoch institutionelle Liquidität", sagte Sachin Patodia, Partner bei F-Prime. "Hercle schließt die Lücke zwischen Fiatgeld und Stablecoins mit einer Liquiditäts-Engine, die institutionellen Devisenstandards entspricht. Die Plattform ist gut aufgestellt, um die zentrale Liquiditätsschicht der institutionellen Stablecoin-Abwicklung zu werden."

Mit der Finanzierung wird Hercle seine Expansion in zentrale Märkte in Südamerika, Nahost und Afrika beschleunigen, sein Angebot an API-Stacks und institutionellen Produkten weiter vorantreiben sowie seine regulatorische Präsenz und sein Netzwerk an Integrationen über Zahlungssysteme, Banken und Blockchain-Finanzaktivitäten hinweg ausweiten.

Hercle ist eine führende Plattform für institutionelle Infrastruktur, die Fiatgeld, Stablecoins und digitale Assets für Asset-übergreifende, grenzüberschreitende Echtzeit-Transaktionen im großen Maßstab nutzt. Hercle bedient mehr als 200 globale Institutionen, darunter Banken, Broker, Zahlungsdienstleister, Unternehmens-Treasuries und FinTech-Unternehmen, mit Lösungen der nächsten Generation für grenzüberschreitende Zahlungen, Handel und Treasury-Management. Hercle wurde 2019 gegründet und ist so strukturiert, dass es eine globale Strategie mit dualer Rechtsgrundlage in Europe und der Schweiz unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.hercle.com.

