375ai, ein Unternehmen für Edge-Datenintelligenz, das die Transformation der physischen Welt in strukturierte, maschinenlesbare Erkenntnisse ermöglicht, hat heute die Einführung seines Mainnets auf Solana bekannt gegeben.

Die physische Welt generiert mehr Daten als je zuvor, doch die meisten dieser Daten sind nicht sichtbar. Verkehrssysteme, Werbeplattformen und Regierungen sind immer noch auf veraltete Infrastrukturen und fragmentierte Datenquellen angewiesen, um zu verstehen, wie Menschen und Güter sich durch Städte bewegen. Zentralisierte Datenpipelines sind kostspielig und langsam und liefern oft nur unvollständige oder verzögerte Erkenntnisse. KI-Systeme benötigen jedoch nicht nur synthetische Eingaben, sondern auch Kontext aus der realen Welt. Ohne strukturierte Echtzeitdaten sind sie nicht in der Lage, intelligentere Lösungen für Mobilität, Logistik und Sicherheit zu entwickeln.

375ai ermöglicht die Erfassung von Daten aus der realen Welt, wodurch eine neue Kategorie physischer KI-Infrastruktur erschlossen wird. Das Netzwerk bietet bereits bei seiner Markteinführung einen einzigartigen Einblick in den Handelsfluss: Täglich werden 2 Millionen Fahrzeuge von seinen 375edge-Geräten erfasst und die mobile App 375go wurde bereits mehr als 300.000 Mal in über 170 Ländern heruntergeladen.

Jedes 375edge-Gerät ist mit hochauflösenden Kameras, Audio- und Umgebungssensoren ausgestattet und wird von einer On-Device-Computing-Lösung von NVIDIA unterstützt. Anstatt Terabytes an unstrukturierten Daten in die Cloud zu streamen, setzen diese Geräte auf Edge-KI, um täglich aus annähernd Terabytes an Rohdaten Megabytes an Erkenntnissen zu gewinnen. Diese Erkenntnisse ermöglichen Anwendungen in den Bereichen Mobilität, Logistik, Werbung, öffentliche Sicherheit und KI-Modelltraining.

375ai ist Teil einer neuen Welle dezentraler Infrastrukturnetzwerke, oder DePINs, die die Art und Weise neu definieren, wie physische Infrastruktur bereitgestellt, betrieben und monetarisiert wird. Durch die Einführung seines Mainnets geht das Unternehmen über die übliche cloudbasierte Datenerfassung hinaus: Es wird ein dezentrales, benutzereigenes Netzwerk geschaffen, in dem Mitwirkende für die Erfassung realer Daten belohnt werden.

"Städte, Unternehmen und KI-Systeme sind auf Echtzeitinformationen über die physische Welt angewiesen", so Harry Dewhirst, CEO von 375ai. "Die Einführung unseres Mainnets lässt diese Vision Wirklichkeit werden und aktiviert ein globales Netzwerk, in dem Daten aus der realen Welt am Netzwerkrand erfasst, durch Kryptografie gesichert und in Echtzeit für diejenigen verfügbar gemacht werden, die die Zukunft gestalten."

375ai wird von einem erfahrenen Managementteam mit Jahrzehnten an Erfahrung in den Bereichen Netzwerke, Cybersicherheit, Telekommunikation, digitale Medien und Daten geleitet. Neben CEO Harry Dewhirst gehören COO Rob Atherton, CBO Trevor Branon und Chief AI Officer Chad Partridge zum Führungsteam. Sie bringen Erfahrungen aus Unternehmen wie Juniper Networks, Palo Alto Networks, Fortinet, Linksys, Singtel und Telefonica mit.

Über 375ai

375ai wurde 2022 gegründet und macht aus unübersichtlichen, analogen Phänomenen der realen Welt strukturierte digitale Informationen. Durch die Implementierung von KI-gestützten Edge-Geräten in Städten sorgt 375ai dafür, dass die Welt maschinenlesbar wird, eine Stadt nach der anderen. Jedes 375edge-Gerät verarbeitet lokal enorme Rohdatenströme und verdichtet sie zu umsetzbaren Erkenntnissen, die Anwendungen in den Bereichen Werbung, Logistik, öffentliche Sicherheit, Wirtschaftsprognosen und darüber hinaus vorantreiben. Mit bereits bestehenden Live-Implementierungen in Los Angeles und geplanten Erweiterungen in New York und Miami schafft 375ai die Voraussetzungen für KI in der realen Welt auf globaler Ebene.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://375.ai

