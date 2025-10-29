München (ots) -Eine Träne Hollywood nach dem Biss in den McSpicy® - Danny Trejos Träne kommt bei der großen McDonald's Versteigerung für den guten Zweck unter den Hammer.Nachdem McDonald's Deutschland mit seiner McSpicy® Kampagne bereits für feurige Begeisterung gesorgt hat, wird es jetzt legendär - und das buchstäblich. McDonald's Deutschland beweist mit dem neuen McSpicy®, dass sie auch wirklich scharf können - und hat dafür keinen Geringeren als Hollywood-Legende Danny Trejo herausgefordert. Niemand verkörpert Härte besser als die Filmikone. In unzähligen Actionfilmen hat er alles überstanden - doch Tränen hat man bei ihm noch nie gesehen. Bis jetzt.In der neuen Aktivierung zur McSpicy® Kampagne gelingt McDonald's das Unmögliche: Danny Trejo vergießt die erste Träne seines Lebens - und das ausgerechnet beim Probieren des neuen McSpicy® Burgers. Der schärfste Chickenburger von McDonald's hat also selbst den härtesten Mann Hollywoods zum Schwitzen und zu einer Träne gebracht. Und wie die aktuelle McSpicy® Kampagne schon zeigt - Tränen lügen nicht.Diese einzigartige Träne wurde als Beweis sorgfältig aufgefangen und konserviert - und wird nun zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung versteigert. Seit heute läuft die Auktion auf unitedcharity.de. Fans des Hollywood-Bösewichts, Sammler und Schärfeliebhaber können mitbieten und sich ein echtes Stück Hollywood sichern - für den guten Zweck. Die Auktion erreicht ihren Höhepunkt bei der jährlichen Benefiz Gala von McDonald's Deutschland zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung.Ein Hauch von Hollywood war bereits beim Launch des Hollywood Reporters in Deutschland zu spüren: Danny Trejo ließ es sich nicht nehmen, in einer Videobotschaft persönlich zu gratulieren - und dabei gleich zum Mitbieten für die Charity-Auktion aufzurufen. Die original "Trejo-Träne" wurde dort erstmals präsentiert und ist nun das Herzstück der Aktion.Mit dieser außergewöhnlichen Aktivierung führt McDonald's Deutschland die aktuelle McSpicy® Kampagne weiter. Seit dem 1. Oktober 2025 ist der McSpicy®, der schärfste Chickenburger von McDonald's mit extra scharfer Panade und cremiger Sandwichsauce, in allen teilnehmenden Restaurants erhältlich. Nach dem Motto "Endlich scharf genug?" verbindet sie scharfen Humor, echten Hollywood-Glamour und soziales Engagement - ganz im Sinne der McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich seit über 35 Jahren für Familien schwer kranker Kinder in Deutschland einsetzt.Über die McDonald's Kinderhilfe StiftungDie McDonald's Kinderhilfe Stiftung finanziert sich zum überwiegenden Teil aus den Spenden der McDonald's Deutschland LLC, seiner Franchise-Nehmer:innen und Lieferant:innen sowie der Gäste in den McDonald's Restaurants. Deutschlandweit betreibt die McDonald's Kinderhilfe Stiftung unter anderem 23 Ronald McDonald Häuser und 6 Oasen. Dort konnten im letzten Jahr mehr als 13.800 Familien einen Rückzugsort finden und ihren schwer kranken Kindern nahe sein, während sie in der Klinik behandelt werden mussten.Grußbotschaft - Link und Kampagnenvideo von Danny Trejo finden Sie HIER (https://wpp.box.com/s/gpndb8meztpaol8nrgwygjzllj1dorv6).Mehr Informationen zur Kampagne bei McDonald's Deutschland finden Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/mcspicy.htmlPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6147848