Der Social-Media-Konzern überrascht mit einem Umsatzsprung von 26 Prozent und knackt die 50-Milliarden-Dollar-Marke im Quartal. Doch eine milliardenschwere Steuerrückstellung drückt massiv auf den Gewinn und schickt die Aktie auf Talfahrt. Ohne diesen Sondereffekt sähe die Bilanz deutlich rosiger aus.Auf den ersten Blick ein Schock: Meta meldete für das dritte Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie von lediglich 1,05 Dollar - die Analysten hatten 6,71 Dollar erwartet. Die Aktie sackte nachbörslich um ...

